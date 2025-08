Comolli detta la linea e avvisa gli scontenti | Nessuno è più grande della Juve via alle nostre condizioni

Juve, le parole di Damien Comolli rivolte ai calciatori fuori dal progetto: «Nessuno è più grande della Juve, via alle nostre condizioni» Damien Comolli ha rotto gli indugi e si è esposto pubblicamente per chiarire la linea della Juve sul mercato. Lo ha fatto con fermezza e lucidità , conquistando buona parte della tifoseria. Il messaggio .

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - di Redazione JuventusNews24 Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato dai bianconeri. Tutti gli aggiornamenti sull’allenatore.

Paganini dubbioso: «La scelta di Comolli come dg della Juve non mi convince. Perché bisogna prendere i dirigente in Francia? Massara…» - di Redazione JuventusNews24 Paganini dubbioso sulla scelta dei bianconeri per Comolli: tutte le parole dell’esperto di mercato.

Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli e le ultime novità a riguardo.

Comolli: “Douglas Luiz ha sbagliato e ha chiesto scusa. Nessuno può mancare di rispetto al club“ Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha così parlato del caso Douglas Luiz @GiovaAlbanese #sportitalia #juventus #douglasluiz Vai su X

#JUVENTUS, SCAMBIA CHE TI PASSA! La Juve ha già speso oltre 100 milioni di euro, ma di nuovi giocatori è arrivato solo Jonathan David. Per superare lo stallo del mercato in entrata, Comolli pensa ad altri scambi dopo Joao Mario-Alberto Costa col Porto Vai su Facebook

Juve, alta tensione: la linea dura di Comolli. Tutti gli scenari; Juventus, la linea Comolli: Nessuno deve mancare di rispetto a questo club; Juve, per le zavorre non basta Harry Potter: la strategia di Comolli tra linea dura e ricostruzione.

Juve, per le zavorre non basta Harry Potter: la strategia di Comolli tra linea dura e ricostruzione - Il club bianconero ha necessità, per blasone e tradizione, di pensare sempre alla vittoria e il dg francese ha capito come menzionare questo dolcissimo obbligo ... Scrive tuttosport.com

Juventus, Comolli con la sua linea dura spacca il web: Madama di nuovo antipatica, è tornato il dna bianconero? - Le parole del dg Comolli suonano come un cambio di rotta per la Juventus: identità e orgoglio infiammano la maggior parte dei tifosi di Madama ma resta qualche dubbio ... Segnala sport.virgilio.it