Il ruggito di Damien Comolli. Nelle scorse ore il dg bianconero ha rotto il silenzio, uscendo allo scoperto sulle strategie di mercato della Vecchia Signora. Linea dura quella impostata dal dirigente francese, che non intende fare sconti a nessuno. A costo di arrivare al muro contro muro. A partire da Dusan Vlahovic: «Se ci sarĂ un'ottima opportunitĂ per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione». Tradotto: il serbo si scordi la risoluzione del contratto o una lauta buonuscita (da almeno 10 milioni come richiesto dal suo agente Ristic qualche settimana fa). Chi vuole ingaggiarlo dovrĂ versare nelle casse juventine 20 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comolli alza la voce nel caos Juventus. Vlahovic in vendita solo per 20 milioni

Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo?L’indiscrezione non lascia dubbi: svelato il piano del club - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo: tutti gli ultimi aggiornamenti.

Comolli stravolge la Juventus: tre cessioni e occhio a Vlahovic - Comolli alla Juventus: ci siamo, manca solamente l’annuncio ufficiale per l’inizio della nuova avventura del nuovo dirigente bianconero.

Vlahovic-Kolo-David, la priorità è l'attacco: la prima (lunga) giornata di Comolli alla Continassa - A 15 giorni dal debutto della Signora al Mondiale per Club, il nuovo dg è ufficialmente operativo: incontro con Tudor e vertice di mercato

La Juventus non farà muro: Dusan Vlahovic può partire. Serve però la giusta offerta Damien Comolli, direttore generale dei bianconeri, ha fatto chiarezza sulla situazione del centravanti serbo. Tra il club e il giocatore c'è un accordo Ora sta al Milan pres Vai su Facebook

Juve, non solo Vlahovic e Weah: per Comolli c'è un altro caso che scotta; Vlahovic non si muove: la Juve alza il muro, il Milan si ferma a metà strada.

Juventus, Vlahovic può fare un favore a Comolli: il Milan ci prova con Bennacer, lo scambio per far felice Allegri - La Juventus deve sciogliere il nodo Vlahovic e il Milan può diventare un alleato per arrivare anche a Kolo Muani. sport.virgilio.it scrive