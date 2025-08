Como lancia petardi all' interno di una abitazione | denunciato ventenne

Como – Accendeva petardi e li lanciava nell'abitazione di un uomo, che è stato improvvisamente svegliato dallo scoppio avvenuto a pochi metri da lui, all'interno della stanza in cui si era assopito. Quando si è affacciato per capire cosa fosse accaduto, ha visto un ragazzo che continuava ad accendere botti e gettarli verso la sua abitazione, uno dei quali gli era appunto entrato in casa ed era scoppiato vicino a lui. La pattuglia della Squadra Volante è intervenuta giovedì verso le 13, chiamata da un comasco di 61 anni, che senza motivo stava subendo provocazioni e disturbo dal giovane, residente nella stessa zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, lancia petardi all'interno di una abitazione: denunciato ventenne

In questa notizia si parla di: abitazione - como - petardi - interno

Villa Matilda di Fedez sul Lago di Como ufficialmente venduta, chi è il nuovo proprietario dell’abitazione - Villa Matilda è stata ufficialmente venduta. Dopo un lungo periodo di trattative, la lussuosa abitazione di Fedez a Pognana Lario, sul Lago di Como, ha un nuovo proprietario.

Como, lancia petardi all'interno di una abitazione: denunciato ventenne; Como, sveglia il vicino lanciando un petardo che gli esplode in casa: denunciato dalla Polizia di Stato di Como.; Lancia un petardo nella casa del vicino per svegliarlo: denunciato ventenne a Como.

Como, lancia petardi all'interno di una abitazione: denunciato ventenne - La polizia è intervenuta su richiesta di un uomo di 61 anni, a cui era esploso dentro casa mentre dormiva un botto proveniente dall'esterno ... Segnala msn.com

Como, un botto in casa lo sveglia di soprassalto: un 20enne si ‘divertiva’ a lanciare petardi - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato un 20enne residente a Como per l’accensione e l’esplosione pericolosa di un petardo ai danni di un suo vicino. Da comozero.it