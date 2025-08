Commissione Ue ' sui Paesi sicuri presto nuove misure'

"La Corte ha concluso che uno Stato membro non può designare come Paese di origine 'sicuro' un Paese terzo che non soddisfa, per determinate categorie di persone, le condizioni materiali per tale designazione. In questo contesto, la Commissione sottolinea che, nell'ambito del Patto, il nuovo regolamento sulle procedure di asilo introdurrĂ nuove misure al riguardo. Esso consentirĂ agli Stati membri di designare un Paese terzo come sicuro con l'esclusione di parti specifiche del Paese o di categorie di persone chiaramente identificabili". Lo sottolinea un portavoce dell'Ue commentando all'ANSA la sentenza della Corte di Giustizia Ue, della quale l'esecutivo comunitario "ha preso atto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commissione Ue, 'sui Paesi sicuri presto nuove misure'

In questa notizia si parla di: commissione - misure - paesi - sicuri

Commissione Europea, meno burocrazia per le Startup High Tech: ecco le misure previste - Roma, 15 maggio 2025 – Secondo un documento visionato in anteprima da Euractiv, la strategia è rivolta all’attrazione e alla realizzazione delle condizioni migliori per trattenere persone di talento all’interno del sistema imprenditoriale e produttivo dell’UE.

La Commissione europea: Italia non necessita di ulteriori misure per deficit eccessivo - Nella procedura per deficit eccessivo aperta dall'Ue sull'Italia, la Commissione europea ritiene che per il Paese "non siano necessarie ulteriori misure".

Commissione Ue approva modifiche al Pnrr italiano: 67 misure riviste - La Commissione Ue ha approvato la modifica al Pnrr chiesta dall'Italia il 21 marzo. La proposta al Consiglio, del 27 maggio, riguarda modifiche a 67 misure.

"L'#Europa a #Montecitorio", le attivitĂ della Camera in materia europea di questa settimana: settore tessile; prodotti vitivinicoli; semplificazione PAC; misure di attenuazione per le PMI; paesi sicuri; industria pulita; digitalizzazione; lavoratori imprese in ristruttur Vai su X

Uno Stato europeo “può designare Paesi d’origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo”. Con un’importantissima sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea boccia Vai su Facebook

Commissione Ue, 'sui Paesi sicuri presto nuove misure'; Commissione Ue, 'sui Paesi sicuri presto nuove misure'; ?Migranti, la Corte Ue sul protocollo Italia-Albania: «Spetta ai giudici dire se Paese è sicuro». Palazzo Chigi: «Una decisione che....

Commissione Ue, 'sui Paesi sicuri presto nuove misure' - "La Corte ha concluso che uno Stato membro non può designare come Paese di origine 'sicuro' un Paese terzo che non soddisfa, per determinate categorie di persone, le condizioni materiali per tale desi ... msn.com scrive

La Corte Ue: 'La valutazione sui Paesi sicuri spetta ai giudici'. Ira di Meloni - Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Come scrive ansa.it