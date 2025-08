Commissione sul giardino pensile sull’A1 | Condizioni desolanti

Alla fine, resistenze della maggioranza o meno, si è tenuta la commissione di garanzia e controllo con sopralluogo sul giardino pensile che sovrasta la galleria artificiale dell'A1 a Casellina. E i consiglieri di opposizione hanno potuto vedere coi loro occhi la situazione. "A quanto abbiamo appreso – ha detto il capogruppo di Scandicci civica, Giovanni Bellosi – i lavori erano conclusi a gennaio. Non siamo riusciti a capire il perché l'amministrazione abbia acquisito l'area solo ora. Dopo 7 mesi le condizioni delle aree verdi sono già desolanti a causa della mancata manutenzione. La strategia di temporeggiare sull'apertura al pubblico non paga e certo non solleva il comune dagli oneri di manutenzione: visto che questo spazio è sbandierato come una grande risorsa lo si apra alla città e intanto si metta in salvo il verde appena realizzato".

