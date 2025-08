Come usano l’intelligenza artificiale gli italiani? La ricerca per comprenderlo | Può essere un nuovo digital divide

Qual è l’uso reale dell’ intelligenza artificiale da parte degli italiani? Insomma, cosa chiedete a ChatGPT, Gemini e così via? E, soprattutto, si sta creando un nuovo digital divide con l’avvento dell’IA? Se lo sono chiesto i ricercatori e le ricercatrici della community online Rita – Risorse per la lingua italiana. Sono circa 150, arrivano dall’ universitĂ Bocconi e dalla Fondazione Bruno Kessler, altri vivono in giro per l’Europa, dall’Olanda alla Germania fino al Portogallo. Lavorano tutti con i modelli linguistici e sono sempre a caccia di proposte. Così è nato l’ultimo fronte sull’uso dell’intelligenza artificiale: come la usano gli italiani? Un semplice questionario che si può fare qui, per comprendere qual è il vero approccio ai chatbot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

