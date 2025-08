Come sta Eleonora Boi la moglie incinta di Gallinari che è stata morsa da uno squalo a Porto Rico

Paura durante una giornata al mare a Porto Rico per Eleonora Boi, la giornalista sportiva legata da anni alla star dell’NBA  Danilo Gallinari  e sua moglie dal 2022. La 39enne, lo riferisce la stampa locale, è stata morsa alla gamba da uno squalo mentre stava facendo il bagno nel mare di Isla Verde, nel nordest dell’isola caraibica. La notizia è stata riportata da Wapa Tv e altri media locali: Eleonora Boi  è stata attaccata da uno squalo  mentre stava nuotando in mare, nelle acque di Isla Verde a Porto Rico, nel nordest dell’isola caraibica. Dopo le prime medicazioni la giornalista sportiva, 39 anni, è stata subito trasportata d’urgenza al Centro MĂ©dico di RĂ­o Piedras, nei pressi del luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Come sta Eleonora Boi, la moglie incinta di Gallinari che è stata morsa da uno squalo a Porto Rico

