Come possono rubarti soldi dalla carta di credito senza che tu lo scopra

Roma, 1 agosto 2025 – A metà tra reale e virtuale. Si chiama ‘pickpocketing 2.0’ l’ultima truffa escogitata per rubare piccole somme senza che il proprietario se ne accorga. Dopo la recente scoperta a Sorrento di un Pos pirata nella borsa di una donna con precedenti specifici, è stato rilanciato l’allarme su micro-prelievi non autorizzati ed eseguiti con la ‘tecnica dello struscio’. Solo che stavolta il o la malvivente invece di sfilare il portafogli, rischiando di trovarlo vuoto o essere scoperto, si pone a un paio di centimetri dalla tasca o dalla borsa della vittima e, grazie all’impiego di un terminale di pagamento portatile (di quelli comunemente usati da piccoli commercianti e connesso a un conto presumibilmente intestato a un prestanome), agisce attingendo piccoli importi dalle carte di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come possono rubarti soldi dalla carta di credito senza che tu lo scopra

