come i matvienko continuano a operare in italia nonostante le sanzioni

Nel cuore delle Marche, in una villa con vista sull’Adriatico, si nasconde un pezzo d’élite russa che l’Europa ha formalmente sanzionato ma che, nei fatti, continua a prosperare indisturbata. È il rifugio della famiglia Matvienko, dinastia politica e finanziaria del potere russo che da anni si muove sotto traccia tra Mosca, Roma e le giurisdizioni grigie d’Europa. Il sistema funziona, perché è fatto per aggirare le sanzioni, usare società schermate, fondazioni di comodo e prestanome ben radicati sul territorio. E l’Italia – in particolare la provincia di Pesaro e Urbino – è uno degli snodi principali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

