U na sola app per gestire tutti i servizi di Poste Italiane: è questa la novitĂ introdotta con la nuova “super app”, giĂ utilizzata da oltre 9 milioni di clienti. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’accesso ai servizi finanziari, postali e digitali offerti dal gruppo, integrandoli in un’unica piattaforma piĂą moderna, completa e funzionale. X Poste Italiane, al via la super app: conto, wallet digitale, prelievo Atm senza carta. L’app, chiamata semplicemente Poste Italiane, sostituirĂ progressivamente le precedenti app BancoPosta e PostePay. Con un’interfaccia rinnovata e una navigazione piĂą intuitiva, permette di amministrare conto corrente, carte Postepay, risparmi, polizze assicurative e utenze domestiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - .Come funzionaUna piccola rivoluzione per 9 milioni di utenti, che diventeranno 16 milioni in autunno: attraverso il nuovo servizio si può anche effettuare il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal mittente