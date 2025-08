Come faccio a superare il Pd di Schlein? La riunione segreta di Conte con sondaggisti e comunicatori

Poco interessato alle regionali e molto, moltissimo alle prossime politiche. Obiettivo: superare il Pd di Elly Schlein. Per questo motivo Giuseppe Conte giorni fa ha convocato una riunione ristrett. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Come faccio a superare il Pd di Schlein?". La riunione segreta di Conte con sondaggisti e comunicatori

Il Pd di Schlein ha un piano per superare la batosta referendaria? - La batosta è stata notevole. Ma nel Pd la linea per giustificare la sconfitta referendaria, con un quorum che ha sfiorato un misero 30 per cento, l’hanno data Elly Schlein e il suo cerchio magico: se 14 milioni di persone vanno alle urne non è mai un flop, i sì hanno superato i 12 milioni e 300 mila che nel 2022 hanno votato per il centrodestra, quindi abbiamo più voti di loro.

