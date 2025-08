ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio di violenza quello verificatosi all’ ex ospedale di Anagni questa mattina, quando un giovane ha aggredito con un coltello un medico in servizio nella struttura. L’aggressione ha creato momenti di grande panico, ma fortunatamente le ferite riportate dal sanitario non sono gravi. La dinamica dell’aggressione. Secondo quanto riportato, mentre il medico si trovava in servizio al poliambulatorio di Anagni, un uomo lo ha avvicinato improvvisamente e lo ha aggredito con un coltello. L’intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha permesso di sedare la situazione, ma il medico è stato costretto a ricevere le prime cure e ad essere trasportato in ospedale per un accertamento delle ferite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Coltello in mano, aggredisce un medico all’interno del Poliambulatorio. La condanna della Cisl di Frosinone