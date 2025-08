Colpo di mano del governo sulle Comunali | scompare il voto disgiunto

Bastano una manciata di righe per far scomparire il voto disgiunto. Il blitz del centrodestra è andato in scena in Senato, con un emendamento della Lega approvato al disegno di legge che punta ad abolire il ballottaggio nelle elezioni amministrative che riguardano i comuni con più di 15 mila. 🔗 Leggi su Today.it

Elezioni comunali 25 e 26 maggio 2025, come si vota alle urne: le preferenze e il voto disgiunto - Mancano pochissimi giorni all’ appuntamento con le urne: 117 comuni italiani si preparano a scegliere il loro nuovo sindaco e a rinnovare i consigli comunali.

Il colpo di mano del governo sui ballottaggi, Parrini: "Eliminare il voto disgiunto? Calcolo di bottega" - Dopo la riforma sulla giustizia in Senato è attesa una nuova battaglia parlamentare tra maggioranza e opposizioni.

Elezioni, ok all’emendamento: la destra abolisce il voto disgiunto alle comunali - Non solo i ballottaggi per evitare di favorire il centrosinistra in vista del voto nelle grandi città (Roma, Milano e Torino) del 2026.

