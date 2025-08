Colpo del Volley Club In regia arriva Galletti

Colpo di mercato per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena edizione 202526 che nelle scorse ore ha annunciato il primo volto totalmente nuovo in vista della prossima stagione di volley di serie B1 femminile: in cabina di regia è arrivata Giulia Galletti, bolognese classe 1999, l’anno scorso in forza alla Libertas Forlì. Galletti porta con sĂ© un fitto bagaglio di esperienze d’alto livello: il suo percorso inizia quando è alle elementari, a Castel San Pietro, per poi passare a Ozzano e alla prestigiosa Liu Jo Modena. Nel 2018 con la maglia della Volley Academy Sassuolo conquista la promozione in serie A2, l’anno seguente sempre lì vince la Coppa Italia; poi vola a Marsala, ancora in serie A2; a ottobre 2020 viene chiamata in A1 a Busto Arsizio, a metĂ stagione si trasferisce a Macerata dove mette in bacheca un’altra Coppa Italia di serie A2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo del Volley Club. In regia arriva Galletti

Volley femminile, colpo di mercato per l’Elettromeccanica Angelini: in regia arriva Giulia Galletti - Colpo di mercato per l’Elettromeccanica Angelini Cesena edizione 2025/26 che annuncia il primo volto totalmente nuovo della stagione: in cabina di regia ecco Giulia Galletti, bolognese classe 1999, l’anno scorso in forza alla Libertas Forlì.

