Colpito da malore in vacanza Morto l’imprenditore Albertazzi

Ha contribuito a scrivere la storia di Carpi, quella dei ‘tempi d’oro’, specializzandosi in un settore all’avanguardia, il packaging alimentare. La città – e non solo – piange l’improvvisa morte di un grande imprenditore oltre che carpigiano doc, Alberto Albertazzi, venuto a mancare mercoledì a 82 anni, mentre si trovava in vacanza a Nizza. Un uomo dal grande cuore, che ha dedicato tutta la vita alla famiglia e al lavoro. Come racconta la figlia Sara, "papà ha iniziato a lavorare nella ditta di suo padre Giuseppe, la ‘Albertazzi G.’ (divenuta negli anni azienda leader a livello mondiale del packaging), portando avanti e sviluppando le intuizioni del nonno, in materia di cellophane e polipropilene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpito da malore in vacanza. Morto l’imprenditore Albertazzi

In questa notizia si parla di: albertazzi - vacanza - imprenditore - colpito

Colpito da malore in vacanza. Morto l’imprenditore Albertazzi.

Malore per la calura mentre fa il bagno in Sardegna, l'imprenditore ... - Potrebbero essere queste le cause della morte di un imprenditore edile di San Pietro di Feletto, nel Trevigiano, Bruno Rossi. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it