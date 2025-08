Colpi di pistola contro la saracinesca di una gioielleria in viale Rapisardi indagano i carabinieri

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro la saracinesca di una gioielleria in viale Mario Rapisardi a Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre il reparto investigazioni scientifiche ha eseguito i rilievi. Nessuno è rimasto ferito, i danni si sono limitati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

