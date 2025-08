Colpa Dei Sensi Fiction Mediaset | Trama Cast E Anticipazioni!

Un ritorno pericoloso, un mistero da risolvere e un amore che brucia: Colpa dei sensi è la nuova serie che infiammerà l’autunno televisivo Colpa dei sensi: la nuova fiction Mediaset che promette di tenere tutti col fiato sospeso è pronta a sconvolgere le serate autunnali. Con una trama piena di suspense, passioni nascoste e misteri mai risolti, questa miniserie in tre puntate ha tutte le carte in regola per diventare un cult della stagione 2025?2026. Dietro la macchina da presa, una coppia d’assi del cinema italiano: Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Con loro, un cast che sa come far battere il cuore, capitanato da Anna Safroncik e Gabriel Garko, di nuovo insieme dopo il successo di “Se potessi dirti addio”. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Colpa Dei Sensi, Fiction Mediaset: Trama Cast E Anticipazioni!

CASTING CONTROFIGURA Al via le riprese di Colpa dei Sensi, la serie che segna il ritorno sul set di Garko e Safroncik. La produzione cerca una controfigura somigliante a Nicola Pistoia. Disponibilità richiesta fino al 26 luglio! Tutti i dettagli su Casting N Vai su Facebook

Colpa dei Sensi, iniziate le riprese della nuova serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik; Nuova serie Mediaset: “Colpa dei Sensi” parte con le riprese, ma Gabriel Garko subisce un infortunio; “Colpa dei sensi”, Gabriel Garko e Anna Safroncik nella nuova fiction per Canale 5.

Gabriel Garko in ospedale, incidente sul set della nuova fiction Mediaset - Gabriel Garko ha annunciato su Instagram di avere avuto un infortunio sul set della fiction Colpa dei sensi diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e in onda prossimamente su Canale 5. Come scrive dilei.it

Ecco tutte le fiction Mediaset che andranno in onda nella stagione 2025/2026 - Queste sono le fiction che debutteranno su Mediaset nel corso della stagione 2025/2026: scopriamo titoli e brevi sinossi. Segnala serial.everyeye.it