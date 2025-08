Il Palio è sudore, certo. È prestanza fisica, resistenza alla fatica e al logoramento di lunghe sedute di allenamento. È la voglia di affrontare l’avversario e di batterlo a colpi di vogata. Il Palio è questo, ovviamente. Ma è anche molto altro. Folclore, spirito di appartenenza, colore. E nel corso della lunga maratona che segna le giornate del Palio del Golfo l’evento che più di ogni altro celebra il valore culturale della disfida remiera è senza dubbio la sfilata in costume del venerdì sera. Tre ore di puro spettacolo, durante il quale le tredici borgate si danno appuntamento in strada, nel cuore del cuore della città, la centralissima piazza Brin, per affrontare a passo d’uomo, interminabili cordoni di pubblico assiepato lungo un percorso che collega, passando per corso Cavour e via Chiodo, l’Umbertino a piazza Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Colorata e rumorosa. La sfilata del venerdì. Un evento di popolo e di vitalità culturale