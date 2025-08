Collisione sfiorata durante volo USA | urla il caos totale

Un volo della Southwest Airlines è precipitato nel caos dopo che l’aereo ha effettuato un’improvvisa picchiata in volo per evitare una potenziale collisione con un jet militare. Il volo 1496 era appena decollato dall’aeroporto di Burbank a Los Angeles diretto a Las Vegas intorno a mezzogiorno di venerdì (25 luglio), quando, dopo soli sei minuti di volo, l’aereo ha effettuato una brusca discesa, passando da 4300 metri a 4.1529 metri, secondo FlightRadar24. La manovra sarebbe stata eseguita per evitare un Hawker Hunter, un jet militare entrato nello stesso spazio aereo. I passeggeri a bordo hanno descritto il drammatico momento come un vero e proprio “pandemonio”. 🔗 Leggi su Newsner.it

