Col motorino contro un albero ragazzino positivo all’alcoltest | tasso quattro volte superiore ai limiti

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Orvieto hanno denunciato a piede libero un minorenne del posto per guida in stato di ebbrezza. Dopo una serata trascorsa con gli amici, il ragazzino - nella notte tra il 16 ed il 17 luglio scorsi - si era messo alla guida del proprio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

