Col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale | arrestato infermiere

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata di ieri un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli, all’interno di un autolavaggio. Il figlio, secondo quanto hanno riferito i Carabinieri, intervenuti sul posto, arrivata l’ambulanza, avrebbe puntato un fucile contro i sanitari, pretendendo che il padre fosse portato al Policlinico. L’ambulanza è ripartita ma l’anziano è stato portato all’Ospedale del Mare. È lĂŹ che sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Identificato e arrestato il 45enne che avrebbe puntato l’arma, poi recuperata in un armadietto dell’autolavaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - Col fucile per costringere 118 a portare padre in altro ospedale: arrestato infermiere

