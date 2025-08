Col buio me la vedo io | la forza di un linguaggio nuovo nel romanzo di trasformazione di Mallamo

Anna Mallamo ama le parole, ama i nomi che definisce "sortilegi". E di parole e di nomi è fatto il suo romanzo d'esordio "Con il buio me la vedo io", pubblicato da Einaudi che, per la prima volta, dà spazio alla Calabria nella collana Supercoralli, considerata quella di punta della nota casa.

VIDEO | "Col buio me la vedo io", romanzo d'esordio per la giornalista Anna Mallamo - Lucia ha sedici anni e un cognome - Carbone - che spegne il suo nome, "come il nero e la luce, come la rabbia e l'amore".

Premio Mondello, vince Anna Mallamo con "Col buio me la vedo io". Al primo posto anche Ciabatti e San Pietro - Sono stati proclamati i vincitori della cinquantunesima edizione del Premio letterario internazionale Mondello: sono Anna Mallamo con "Col buio me la vedo io" (Einaudi), Teresa Ciabatti con "Donnaregina" (Mondadori), e Leonardo San Pietro con "Festa con casuario" (Sellerio) per la sezione opera italiana.

La scrittrice Anna Mallamo: «I moti del '70, i boss: il lato oscuro della mia Calabria» - Era una bambina quando Reggio Calabria finì sotto assedio, ma ricorda tutto bene: «Fu solo l'inizio di un'altra fase violenta, con le due guerre di 'ndrangheta.

XXXII edizione del Premio Letterario "Giuseppe Berto": tra i 5 finalisti anche Anna Mallamo, giornalista di Gazzetta del Sud - Selezionata per il suo romanzo d'esordio "Col buio me la vedo io", Anna Mallamo fa parte della cinquina assieme a Antonio Galetta, Alberto Locatelli, Beatrice Sciarillo e Rosanno Turrone