Cnh, società controllata da Exor, chiude il secondo trimestre 2025 con un utile netto di 217 milioni di dollari e un utile diluito per azione di 0,17 dollari, rispetto all'utile netto di 404 milioni di dollari e all'utile diluito per azione di 0,32 dollari dello stesso periodo del 2024. I ricavi consolidati sono pari a 4,71 miliardi di dollari, in calo del 14%, e le vendite nette delle attività industriali sono pari a 4,02 miliardi di dollari (-16%). La società restituisce 300 milioni di dollari agli azionisti come dividendi e conferma le previsioni per il 2025 con fatturato in calo rispetto all'anno scorso, flusso di cassa delle attività industriali tra 100 e 500 milioni di dollari e utile per azione diluito rettificato tra 0,50 e 0,70 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cnh, utile trimestre quasi dimezzato, confermati target anno