Clausola Dumfries adesso è ufficialmente scaduta | l’olandese resta in nerazzurro!

Dal Barcellona al Manchester City: nessuno si è fatto avanti. Il futuro di Denzel Dumfries, esterno destro classe 1996 della Nazionale olandese, sembra essere sempre più legato ai colori del mercato Inter. Nella giornata di oggi, 1° agosto, è infatti scaduta ufficialmente la clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore al momento del suo rinnovo, una clausola che aveva generato più di una voce di mercato nelle ultime settimane. Tra i club accostati al nome dell’ex PSV Eindhoven c’erano società di primissimo piano come Manchester City e Barcellona, ma alla fine nessuna di queste ha formalizzato un’offerta concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Clausola Dumfries, adesso è ufficialmente scaduta: l’olandese resta in nerazzurro!

