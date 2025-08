Classifica Formula 1 2025 aggiornata | chi è in testa al mondiale piloti e costruttori

Appena superato il giro di boa della stagione 2025, la classifica di Formula 1 ha un padrone indiscusso e, al momento, inattaccabile. La McLaren arriva all’ultima gara in Ungheria prima della pausa estiva con un vantaggio di 268 punti sulla scuderia più vicina, la Ferrari, e anche la classifica piloti è appannaggio del duo di Woking: primo l’australiano Oscar Piastri, secondo l’inglese Lando Norris. Il team inglese, guidato dall’ex ingegnere Ferrari Andrea Stella, ha confermato i progressi che la scorsa stagione l’hanno portato ad aggiudicarsi il mondiale costruttori, con una vettura che si è dimostrata mediamente superiore alle altre in tutte le piste finora affrontante. 🔗 Leggi su Open.online

