Classifica FIMI | Sadturs & Kiid alla #1 degli album

Nuovo album al vertice della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 25 a giovedì 31 luglio 2025. Sadturs & Kiid si piazzano subito alla #1 con No Regular Music 2. Nessun movimento significativo, invece, nelle parti alte della chart dei singoli, guidata ancora una volta da Anna con Désolée. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian – Yakuza. Samurai Jay & Vito Salamanca – Halo.

