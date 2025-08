Classifica FIMI Sadturs & Kiid alla #1 degli album

Nuovo album al vertice della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 25 a giovedì 31 luglio 2025. Sadturs & Kiid si piazzano subito alla #1 con No Regular Music 2. Nessun movimento significativo, invece, nelle parti alte della chart dei singoli, guidata ancora una volta da Anna con DĂ©solĂ©e. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – DĂ©solĂ©e. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. Serena Brancale & Alessandra Amoroso –  Serenata. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian –  Yakuza. Samurai Jay & Vito Salamanca – Halo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Sadturs & Kiid alla #1 degli album

