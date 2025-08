Classica San Sebastian 2025 Ayuso torna in gara e ritrova Del Toro

La UAE Team Emirates XRG punterĂ nuovamente sulla coppia Juan Ayuso e Isaac Del Toro. Dopo il Giro d’Italia che ha offerto esiti contrastanti per i due giovani talenti, che domani saranno protagonisti alla Classica di San Sebastian. Per Ayuso sarĂ il rientro alle competizioni proprio dopo il ritiro dalla Corsa Rosa, avendo messo nel mirino la Vuelta a España. Dall’altra parte c’è invece un Del Toro scatenato in queste ultime settimane. Il messicano ha dominato il Giro dell’Austria con ben tre vittorie e ovviamente il successo nella classifica generale. Dunque un momento di forma davvero eccellente per Del Toro, che punta anche a mettere in bacheca San Sebastian Ad accompagnare i due leader ci saranno Jan Christen, Igor Arrieta, Alessandro Covi, Domen Novak e Jay Vine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classica San Sebastian 2025, Ayuso torna in gara e ritrova Del Toro

