Classica di San Sebastian 2025 | tutti gli italiani in gara Test per Pellizzari e Ciccone verso la Vuelta

Sabato 2 agosto 2025 andrĂ in scena la Donostia San Sebastian Klasikoa, meglio conosciuta come Classica di San Sebastian. La corsa spagnola, che prende il nome dalla cittĂ basca sede di partenza ed arrivo, è giunta alla sua 44esima edizione e rappresenta un test perfetto per affrontare l’ultimo Grande Giro dell’anno, la Vuelta 2025. Tanti i corridori che si rimetteranno in gioco dopo le grandi fatiche del Tour de France, tra questi spiccano Oscar Onley (Team Picnic PostNL), quarto alla Grande Boucle, e Primoz Roglic, schierato a sorpresa dalla Red Bull Bora Hansgrohe. Ci sarĂ anche Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), grande protagonista del Giro d’Italia e vincitore del Giro dell’Austria corso a luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classica di San Sebastian 2025: tutti gli italiani in gara. Test per Pellizzari e Ciccone verso la Vuelta

In questa notizia si parla di: sebastian - classica - test - vuelta

Classica di San Sebastian 2025: chi parteciperĂ ? Spazio a del Toro e Ayuso - Terminato il Tour de France non si ferma il World Tour di ciclismo su strada. 44ma edizione per la Donostia San Sebastian Klasikoa, Classica di San Sebastian.

Dove vedere in tv la Classica di San Sebastian 2025: orari, programma, streaming - Dopo il Tour de France il calendario World Tour propone l’appuntamento con la Donostia San Sebastian Klasikoa, meglio nota come Classica di San Sebastian, giunta alla sua 44esima edizione.

Classica di San Sebastian 2025: il percorso ai raggi X. Ciccone prova ad insidiare il duo Ayuso-Del Toro - S i tratta di una delle corse di riferimento del panorama internazionale, uno degli appuntamenti immancabili che caratterizzano il calendario di ogni stagione.

Classica di San Sebastian 2025: tutti gli italiani in gara. Test per Pellizzari e Ciccone verso la Vuelta; Classica San Sebastian 2025, Ayuso torna in gara e ritrova Del Toro; Vuelta a Burgos 2025: ultimo test per Ciccone e Pellizzari dopo San Sebastian e prima della Vuelta.

Ciclismo: Alejandro Valverde tornerà in gara alla Classica di San ... - Si correrà il 30 luglio e sarà un primo test p er valutare al meglio la sua condizione in vista della Vuelta. Si legge su oasport.it

VIDEO Classica San Sebastian, highlights e sintesi - Remco Evenepoel ha posto il suo sigillo in questa corsa dopo quello ottenuto nel 2019. Lo riporta informazione.it