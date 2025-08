Class action Federalberghi contro Bookingcom proroga delle adesioni al 29 agosto 2025

La class action europea contro Booking.com ha raccolto oltre 10mila adesioni. Gli hotel si sono registrati sulla piattaforma  www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni. In risposta alle pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l’intensa stagione estiva, la scadenza per la registrazione (inizialmente fissata il  31 luglio) è stata prorogata di quattro settimane, fino al 29 agosto 2025. L’ azione legale collettiva paneuropea, sostenuta da HOTREC, Federalberghi e da oltre 30 associazioni alberghiere nazionali, mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di paritĂ tariffaria (cosiddetta parity rate ), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-26423 del 19 settembre 2024). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Class action Federalberghi contro Booking.com, proroga delle adesioni al 29 agosto 2025

