La Guardia di Finanza intercetta un carico nascosto in un container dall’Ecuador Roma – Maxi sequestro di cocaina al porto di Civitavecchia. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha individuato, durante controlli di routine, tre borsoni pieni di droga per un peso complessivo di 50 chilogrammi. Le fiamme gialle del Gruppo di Civitavecchia hanno notato alcune persone a piedi aggirarsi vicino alla banchina. Alla vista dei militari, il gruppo è fuggito. Poco dopo, i finanzieri hanno scoperto i borsoni contenenti 45 panetti di cocaina nascosti in un container refrigerato, proveniente dall’Ecuador. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Civitavecchia (Roma), sequestrati 50 kg di cocaina al porto