Città Metropolitana per il Montalcini – Ferraris di Saviano trovata intesa sul percorso in attesa del completamento dell’iter per il nuovo edificio

Scuola “Montalcini-Ferraris”, intesa tra proprietà e Città Metropolitana: verso un accordo per garantire sicurezza e continuità didattica. La proprietà dell’immobile “si impegna a presentare tempestivamente un piano di investimenti e interventi, per quanto necessario, relativi alla messa in sicurezza dell’edificio, dichiarandosi disponibile a raggiungere un nuovo accordo contrattuale transattivo di medio termine a condizione della reciproca convenienza economica tra le parti”, mentre la Città Metropolitana, che attualmente sta sostenendo “ il finanziamento finalizzato alla costruzione di un nuovo plesso che dovrà dare risposte durature e concrete alla popolazione studentesca s’impegna, all’esito della documentazione prodotta dalla parte proprietaria, a verificare se sussistono le condizioni per un accordo transattivo ovvero rinnovo contrattuale con la parte proprietaria”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

