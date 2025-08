Città di Castello in fiamme i pannelli solari sul tetto di una villa

In fiamme i pannelli solari di un casolare. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto, i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti in località San Pietro a Monte, a Città di Castello, per un incendio che ha interessato l'impanto posizionato sul i sul tetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

