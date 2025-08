Città della Scienza 12 anni dopo l' incendio | vi porto nel nuovo Science Center

A dodici anni dall’incendio che l’ha distrutto, il Science Centre di Città della Scienza è pronto a rinascere. Il 28 luglio scorso, nella Sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, la Regione Campania e la Fondazione Idis hanno annunciato infatti ufficialmente l’avvio della gara d’appalto per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Città della Scienza ospita i DidòLab. Il 25-26-27 aprile e 3-4 maggio - Città della Scienza ospita i DidòLab. Universo di Didò: dalla Terra allo Spazio, il 25-26-27 aprile e 3-4 maggio Città della Scienza di Napoli, il primo Science Centre italiano, e Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, azienda icona di colore e creatività, sono lieti di annunciare il ritorno di DidòLab 2025: un’esperienza unica, pensata per bambine e […] L'articolo Città della Scienza ospita i DidòLab.

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Dopo il successo della prime due edizioni, torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica", il festival scientifico organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia, che vede come protagonista il museo "Città della Scienza" di via Simeto 23.

Giro d’Italia, Città Metropolitana e Federico II insieme al Liceo “Sereni” di Cardito per “La Scienza in Bicicletta” - Il Giro d’Italia fa tappa a Napoli: sport, inclusione e scienza per valorizzare il territorio e coinvolgere i giovani.

Città della #Scienza rinasce: presentato il nuovo #ScienceCentre a #Napoli, 12 anni dopo l’incendio. Un maxi progetto da 77 milioni per il futuro delle giovani generazioni Vai su X

CITTÀ DELLA SCIENZA, AL VIA LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO INCENDIATO NEL 2013 Parte finalmente la ricostruzione dell’edificio principale di Città della Scienza, distrutto da un incendio doloso nel marzo 2013. Dopo anni di attese, ritardi e ostacoli Vai su Facebook

