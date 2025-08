Città che leggono | dopo Trieste c' è Foggia finanziati 70mila euro grazie alle ' Letture fuori luogo'

Il Comune di Foggia si è classificato al secondo posto della graduatoria nazionale stilata dal ‘Centro per il libro e la lettura’ tra quelli con popolazione superiore a 100mila abitanti e che hanno partecipato al bando ‘Città che legge’ 2024, con il punteggio attribuito di 69 punti (il Comune di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Mercato immobiliare in Puglia: Foggia è la città in cui si acquistano più case con classi energetiche peggiori - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Puglia risulta che l’86,0% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Quattro incendi auto tra Rodi Garganico e Foggia, in città la stessa auto colpita due volte - Ancora fiamme in Capitanata, dove sono stati registrati quattro incendi auto nei comuni di Foggia e Rodi Garganico.

Boomerang kidz, Foggia è la terza città d'Italia: ecco perchè i giovani-adulti tornano a vivere con i genitori - In Italia sempre più giovani adulti fanno marcia indietro, ossia, dopo aver conquistato l’indipendenza, tornano a vivere con mamma e papà.

