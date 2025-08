Città che legge | Chieti fra i progetti vincitori 30mila euro per la promozione della cultura

La città di Chieti è fra i 14 progetti vincitori del bando Città che legge e ha ottenuto un finanziamento da 30mila euro per la realizzazione di attività integrate inerenti la promozione del libro e della lettura.Sono state rese note ieri le Città che leggono che hanno avuto accesso ai fondi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

