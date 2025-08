Il 4 luglio di quest’anno Ciril Zlobec avrebbe compiuto cent’anni. Quante cose è stato Zlobec? Tantissime, e tutte vissute da protagonista. Nato nel 1925 a Ponikve, sul Carso sloveno, da bambino e ragazzo fu costretto a frequentare scuole italiane, dove lo sloveno era bandito. Nelle sue memorie scrisse di quando, a passeggio con il padre per Trieste, una camicia nera sputò in faccia al genitore perché parlava la sua lingua. Questo non gli impedì di amare particolarmente la letteratura italiana, tanto da tradurre in sloveno classici di Dante, Petrarca, Ariosto, Foscolo, Leopardi, Carducci, e poeti della sua generazione come Quasimodo e Ungaretti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ciril Zlobec, un ponte fra la letteratura slovena e italiana (Traduzione di Michele Obit)