Cirielli querela De Luca | Menzogne sulla mia consorte

Edmondo Cirielli ha annunciato querela nei confronti del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nemmeno sono iniziate, e le Regionali – almeno quelle in Campania – già rischiano di finire in tribunale. Terreno di scontro le accuse, velenose, che De Luca ha rivolto a Maria Rosaria Campitiello, nominata dal ministero della Salute Capo Dipartimento.

