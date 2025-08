Bologna, 1 agosto 2025 – Dopo tre anni di carte bollate, sembrava fosse tornata la pace all’impianto sportivo di via Pietro Fancelli alla Barca. Ma nella telenovela del Circolo Tennis Nettuno c’è un nuovo colpo di scena. E, in effetti, con l’avviso di garanzia a Simona Volta, presidente di Nettuno Sport Center, nuova cordata subentrata allo storico gestore Paolo Poli, patron del Nettuno Tennis club, potrebbero aprirsi nuovi scenari, con ripercussioni anche politiche. Non sono mancate, infatti, in questi mesi, polemiche sull’assessora allo Sport Roberta Li Calzi per presunti conflitti d’interesse sull’assegnazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circolo Tennis Nettuno, il Comune pronto a tutelarsi: "Noi siamo parte offesa"