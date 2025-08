Circolo della Vela Bari Matteo D’Addabbo vince la Coppa Cadetti a Crotone

È Matteo D’Addabbo il vincitore della Coppa Cadetti Optimist 2025, assegnata a Crotone nei giorni scorsi e inserito all’interno della Coppa Primavela Joy of Moving con circa 300 atleti provenienti da tutta Italia nelle classi Optimist, Techno 293 e O’Pen Skiff. Un risultato straordinario per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

coppa - matteo - addabbo - cadetti

Circolo della Vela Bari, Matteo D’Addabbo vince la Coppa Cadetti a Crotone; Conclusione in grande stile per la Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2025; Vela e passione a Crotone: il secondo giorno della Coppa Primavela.

