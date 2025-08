Cinema all’aperto In piazza al ’Drive In’ o tra pecore e alpaca

Dall’inizio dell’estate fino alla fine di agosto, l’ Emilia-Romagna si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto. Proviamo dunque a tracciare un itinerario tra alcuni dei tantissimi cinema estivi che animano la regione anche ad agosto iniziando da Bologna: impossibile non menzionare l’ormai celebre rassegna ‘Sotto le stelle del Cinema’ in piazza Maggiore, con film ogni sera fino al 13 agosto, e una grande festa finale il 14 tra musica, danze e cultura popolare. Domenica e lunedì alle 21.30 qui è atteso Wes Anderson, che introdurrà rispettivamente ’L’isola dei cani’ e ’Grand Budapest Hotel’, e sarà anche ospite al Modernissimo, alle 17, per presentare ’La trama fenicia’ e ’Giorni e notti nella foresta’ (quest’ultimo è un film del regista Satyajit Ray, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinema all’aperto. In piazza, al ’Drive In’ o tra pecore e alpaca

