Cina | Xizang investe nel trasporto autostradale

Questa foto aerea, scattata da un drone il 27 settembre 2021, mostra l'autostrada di alto livello da Lhasa a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Dal 2012 al 2024, lo Xizang ha completato un investimento totale di 401,925 miliardi di yuan (circa 55,86 miliardi di dollari) in immobilizzazioni per il trasporto autostradale e il chilometraggio totale dell'autostrada e' aumentato da 65.200 chilometri nel 2012 a 124.900 chilometri entro la fine del 2024. E' stata creata una rete di trasporti completa, con centro a Lhasa e che raggiunge Xigaze, Shannan, Nyingchi e Nagqu, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e portando benefici alle persone di tutti i gruppi etnici.

In questa notizia si parla di: xizang - trasporto - autostradale - cina

