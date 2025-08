Cina | Xinjiang Wusu sviluppa produzione di seta di gelso

Un operaio ordina i bozzoli del baco da seta nell'officina di produzione di un'azienda tessile di seta nella citta' di Wusu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 29 luglio 2025. Negli ultimi anni, Wusu ha introdotto un progetto intelligente per una catena industriale completa per la produzione di seta di gelso, aumentando l'allevamento dei bachi da seta e la coltivazione del gelso. Questa iniziativa mira a ottimizzare la struttura agricola locale, a incrementare il reddito degli agricoltori e a promuovere la rivitalizzazione rurale. Delle operaie controllano i fili di seta su una macchina avvolgitrice automatica nell'officina di produzione di un'azienda tessile di seta nella citta' di Wusu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 29 luglio 2025.

