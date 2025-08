Cina | stanziera’ piu’ fondi a ottobre per sostenere programma di trade-in

Il massimo organo per la pianificazione economica della Cina oggi ha dichiarato che a ottobre saranno stanziati altri 69 miliardi di yuan (circa 9,65 miliardi di dollari) di fondi per buoni del tesoro speciali ultra-lunghi con l'obiettivo di sostenere il programma di trade-in di beni di consumo del Paese. Si trattera' del quarto e ultimo lotto dell'anno, secondo Jiang Yi, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), che ha osservato che il Paese ha gia' emesso il terzo lotto di questi fondi per lo stesso importo. Quest'anno il ministero delle Finanze, insieme alla NDRC, ha stanziato 300 miliardi di yuan in tali fondi per sostenere il programma di trade-in.

Cina: fondi per il soccorso dai disastri stanziati al Guizhou colpito da una frana - Il ministero delle Finanze e il ministero della Gestione delle Emergenze della Cina hanno stanziato ieri 30 milioni di yuan (circa 4,17 milioni di dollari) di fondi per il soccorso dai disastri, provenienti dai finanziamenti del governo centrale, per la provincia cinese sud-occidentale del Guizhou.

