Cina | scopriamo campo da calcio galleggiante nello Shandong

Gli appassionati di calcio sono al settimo cielo grazie a un nuovo campo da calcio “galleggiante” nella provincia orientale cinese dello Shandong. Cosa c’e’ di meglio del suono del fischietto dell’arbitro che segna il calcio d’inizio, della vista soleggiata della costa e della dolce brezza marina? – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641599264159922025-08-01cina-scopriamo-campo-da-calcio-galleggiante-nello-shandong Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: scopriamo campo da calcio “galleggiante” nello Shandong

In questa notizia si parla di: calcio - campo - galleggiante - cina

Calcio a 5, playoff A2: il Futsal Russi capitola sul campo del Grosseto - La prima semifinale di playoff contro il Grosseto lascia un sapore decisamente amaro negli appetiti di promozione del Russi vista la sconfitta, le occasioni mancate e l’espulsione di Michelacci nel finale.

VIDEO | Memorial Day 2025 a Messina: dalle scuole al campo di calcio nel ricordo delle vittime della mafia - Una giornata intensa e ricca di significato ha animato oggi il Memorial Day 2025 a Messina, organizzato dalla Segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP).

Calcio a 5, playoff A2: il Futsal Russi capitola sul campo del Grosseto - La prima semifinale di playoff contro il Grosseto lascia un sapore decisamente amaro negli appetiti di promozione del Russi vista la sconfitta, le occasioni mancate e l’espulsione di Michelacci nel finale.

Cina, nuova turbina eolica galleggiante da 17MW: record globale per potenza e dimensioni; Cina: ecco una nuova turbina eolica galleggiante da record; Cina: svelata turbina eolica galleggiante a trasmissione diretta piĂą potente al mondo.

Il calcio in Cina con i robot: vince l'intelligenza artificiale ... - Il calcio in Cina con i robot: vince l'intelligenza artificiale, «possibile una partita con gli umani» 00:00 02:46 ... Secondo corriere.it

Partita di calcio tra robot umanoidi controllati da IA in Cina, il video - In Cina è andata in scena una partita davvero rivoluzionaria: per la prima volta, sei robot umanoidi hanno giocato un incontro di calcio 3 contro 3, controllati interamente da algoritmi e intelligenza ... Si legge su la7.it