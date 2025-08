Cina | registra forte aumento flusso passeggeri su crociere a gen-giu

Con l’aumento della popolarita’ del turismo marittimo, la Cina riporta di aver registrato un enorme aumento del flusso di passeggeri sulle crociere nella prima meta’ del 2025, hanno dimostrato oggi i dati ufficiali. Il flusso totale di passeggeri sulle crociere e’ aumentato del 40,1% su base annua nel periodo, secondo il ministero delle Risorse Naturali. Il ministero ha attribuito l’aumento alle politiche di sostegno, al miglioramento dell’offerta e all’aumento della domanda di viaggi. Da gennaio a giugno, il settore del turismo marittimo ha generato un valore aggiunto di 771,8 miliardi di yuan (circa 108 miliardi di dollari), con un aumento dell’8% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: registra forte aumento flusso passeggeri su crociere a gen-giu

