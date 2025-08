Cina ' non permetteremo mai l' indipendenza di Taiwan

Le forze armate cinesi sono pronte a stroncare ogni tipo di velleit√† indipendentista di Taiwan. "Non permetteremo mai che alcun progetto separatista di 'indipendenza' abbia successo e siamo pronti a sconfiggere qualsiasi interferenza armata esterna in qualsiasi momento. Per la completa riunificazione della madrepatria, l' Esercito popolare di liberazione √® pronto in ogni momento", ha ammonito il ministro della Difesa Dong Jun, parlando gioved√¨ sera al ricevimento ospitato nella Grande sala del popolo su Piazza Tienanmen, a Pechino, per celebrare i 98 anni della fondazione dell'Esercito popolare di liberazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

