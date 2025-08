Cina | Mondiali Singapore Qin Haiyang conquista doppietta d’oro in rana

L’atleta cinese Qin Haiyang ha conquistato una doppietta d’oro nella rana ai World Aquatics Championships oggi, aggiungendo il titolo dei 200 metri maschili all’oro dei 100 metri vinto all’inizio dell’evento. Nonostante si sia qualificato ottavo per la finale, Qin ha conquistato la vittoria in 2 minuti e 7,41 secondi. L’atleta giapponese Watanabe Ippei ha conquistato l’argento in 2:07,70, mentre l’atleta olandese Caspar Corbeau si e’ piazzato appena dietro in 2:07,73. Il ventiseienne Qin ha stupito il mondo del nuoto ai Campionati mondiali del 2023 a Fukuoka, dove aveva vinto quattro medaglie d’oro, tra cui tutte e tre le gare di rana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

