Cina | Liaoning Dalian ospita Citizen Science Summit in Astronomy

Questa foto, scattata ieri 31 luglio 2025, mostra dell'attrezzatura fotografica astronomica durante la prima edizione del Citizen Science Summit in Astronomy di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. L'evento si e' tenuto qui ieri, con l'obiettivo di promuovere la divulgazione e la partecipazione del pubblico all'astronomia. Un membro dello staff presenta le foto scattate con macchine fotografiche astronomiche durante la prima edizione del Citizen Science Summit in Astronomy di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ieri 31 luglio 2025. L'evento si e' tenuto qui ieri, con l'obiettivo di promuovere la divulgazione e la partecipazione del pubblico all'astronomia.

