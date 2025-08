Cina | inviato respinge accuse USA su crisi ucraina

Ieri un inviato cinese ha respinto le accuse alla Cina da parte degli Stati Uniti per il suo ruolo nel conflitto tra Russia e Ucraina. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza sull'Ucraina, il rappresentante degli Stati Uniti ha accusato la Cina di essere "il piu' importante sostenitore" degli sforzi bellici della Russia. In risposta, Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha respinto le narrazioni false e calunniose contro la Cina da parte degli Stati Uniti come del tutto inaccettabili. La Cina non ha iniziato la crisi ucraina e non ne e' parte. Il Paese non ha mai fornito armi letali a nessuna delle parti in conflitto e ha controllato rigorosamente l'esportazione di beni a doppio uso, compresi i droni, ha dichiarato Geng.

